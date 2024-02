Cagliari, una vita nei carabinieri: Michele Tamponi chiude la carriera da generale di brigata

Il comandante dei carabinieri di Cagliari, Michele Tamponi, chiude la sua lunghissima carriera nell’Arma da generale di brigata. Cinquantanove anni, sardo doc, nato a Calangianus, ha servito lo Stato indossando la divisa della Benemerita sin da giovane. Coniugato, padre di due figli, ha conseguito il diploma di maturità scientifica a Tempio Pausania e la laurea in Giurisprudenza, con 110 e lode, all’Università di Sassari. Una lunga e brillante carriera, quella del cinquantanovenne, che rimarrà alla guida di Cagliari sino al prossimo 27 febbraio: è stato allievo ufficiale di complemento presso la scuola di Artiglieria di Bracciano dall’8 ottobre 1990, vincitore di concorso e nominato sottotenente di complemento nell’arma dei carabinieri dal 19 marzo 1991, completando il 141° corso Auc nella scuola ufficiali carabinieri di Roma. È stato poi comandante di plotone presso il 12° Battaglione Carabinieri “Sicilia” a Palermo dal 29 aprile 1991 al 4 aprile 1992, comandante del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Vittoria, in provincia di Ragusa, dal 5 aprile 1992 al 8 gennaio 1994. Nominato sottotenente in servizio permanente effettivo, nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri il 25 ottobre 1994, ha frequentato il 29° corso applicativo, classificandosi 10° su 44 frequentatori.

Comandante del plotone comando e servizi, comandante in sede vacante di compagnia Comando e servizi e di Compagnia Motorizzata del 3° Battaglione Carabinieri Lombardia dal 14 ottobre 1995 al 19 febbraio 1997, Michele Tamponi ha anche ricoperto per un brevissimo periodo il ruolo importante di aiutante maggiore e capo ufficio comando del medesimo Battaglione, in sostituzione del maggiore titolare. Dopo altre brillanti esperienze a Milano, Chieri, Chivasso e il ruolo di comandante dei Nas di Torino su cinque province (Torino, Vercelli, Biella, Novara e Verbania) dal 2007 al 2015, ha trascorso quasi cinque anni tra le fila dei carabinieri di Siena prima del suo ritorno in Sardegna da comandante del reparto operativo di Cagliari, esperienza iniziata il 10 settembre 2020. Michele Tamponi si è anche occupato, nel capoluogo sardo, di tenere i rapporti con la stampa, fornendo quotidiani, precisi e puntuali aggiornamenti sulle attività principali svolte dai carabinieri delle stazioni di tutto il Cagliaritano.