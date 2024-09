Cagliari, una donna al comando del battaglione “Gennargentu”

La cerimonia di avvicendamento, presieduta dal Colonnello Matteo Caggiari, Comandante del 3° Reggimento Trasmissioni di Roma ha visto la partecipazione di autorità militari, civili e religiose locali e dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Nel suo discorso di commiato, il comandante uscente, nel ringraziare gli uomini e le donne del Battaglione Trasmissioni “Gennargentu” per aver garantito, in ogni situazione, i servizi di telecomunicazione ai reparti dell’Esercito presenti in Sardegna e in addestramento sull’isola, ha anche sottolineato l’altruismo e la grande generosità d’animo dei suoi trasmettitori, sempre in prima linea nel partecipare a iniziative benefiche dall’alto valore etico e sociale.

Il Tenente Colonnello Lucia Ricci, originaria della città di Campobasso, è la prima donna ad assumere la guida del Reparto.