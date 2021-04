Il sindaco Paolo Truzzu ha disposto la chiusura dei locali dell’Ufficio di Città n.4 di via Castiglione, in via temporanea e precauzionale, al fine di effettuare una efficace, approfondita e completa disinfezione e sino a conclusione dello screening Coronavirus per tutti i dipendenti degli uffici interessati.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un caso di infezione da Covid 19.