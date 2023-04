Cagliari-Ternana 2-1, i rossoblù vincono nel nome di Sant’Efisio col cuore di Zappa e un immenso Radunovic

La maglia dedicata a Sant’Efisio porta bene al Cagliari, che batte la Ternana 2-1 con grande sofferenza e dopo diverse palle gol sprecate. “Cagliari ci fai emozionareeee”, titola la pagina Fb rossoblù con un simpatico riferimento al mitico Nico Bortis. Ma a decidere la gara è stato Ranieri con i cambi all’intervallo: fuori un pessimo Pavoletti, dentro un ottimo Luvumbo che ha buttato la palla in mezzo, lanciando l’assist per Lapadula che ha portato al bel gol di Zappa. Dopo il primo gol segnato al quarto minuto da un Deiola tornato in versione goleador, la Ternana aveva preso il sopravvento a centrocampo trovando il pareggio con Patripilo al 12′.

Poi nella ripresa tanti gol falliti di un soffio, da Rog a Luvumbo ad Altare, hanno portato il Cagliari a dovere soffrire sino all’ultimissimo secondo. E lì c’è stata la super parata di Radunovic, un magnifico gesto che ha esaltato lo stadio su un tiro bellissimo di Falletti. Il pareggio sarebbe stato una clamorosa beffa ma il portierone rossoblù si è superato e ha salvato il risultato esattamente come aveva fatto nel finale a Pisa. In pratica sono 4 punti targati Radunovic, gli ultimi conquistati dal Cagliari. E in attesa dei risultati di domani, il Cagliari torna al quinto posto a soli due punti dal Sud Tirol, che domani gioca contro il Genoa. Sognare il quarto posto, che significherebbe giocare i playoff con un turno in meno, non è più proibito.