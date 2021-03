Cagliari, tamponamento a catena in piazza Costituzione: un ferito all’ospedale

Incidente stradale questo pomeriggio in centro; due auto e un motorino sono rimasti coinvolti in un tamponamento in piazza Costituzione. Un Fiat Doblò condotto da un 58enne è finito su uno Scooter Piaggio Liberty alla cui guida c’era un 35enne. Dopo l’urto quest’ultimo ha sbattuto contro una Seat Leon condotta da una 19enne, che si era fermata per far transitare dei pedoni sulle strisce pedonali.

Ad avere la peggio il centauro che è rimasto contuso; soccorso dal personale del 118 è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu, con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per gestire la viabilità e per effettuare i rilievi di legge.