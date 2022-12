Cagliari, sos da via San Paolo: “Circo senza allaccio idrico e gli animali hanno acqua per 3 giorni”

Niente allaccio idrico per il circo fino a lunedì. Gli animali per ora sono a posto, ma se le lungaggini burocratiche dovessero andare avanti, il rischio è che possano rimanere senz’acqua da bere. Tensione in via San Paolo. I circensi del “Rinaldo Orfei” sono a secco. A causa di intoppo burocratico Abbanoa non potrà garantire la fornitura idrica al tendone fino a martedì. La compagnia è in possesso di una cisterna di riserva di circa 20 mila litri d’acqua, sufficiente per 3 giorni circa per gli usi civili delle 40 persone operative nello spettacolo itinerante e per abbeverare gli animali del circo: 8 pappagalli e 3 elefanti.

Il caso è arrivato anche in consiglio comunale.

“Lancio un appello ad Abbanoa e al sindaco di Cagliari”, dichiara Fabrizio Marcello, Pd, “sono venuto a conoscenza che il circo Orfei, arrivato a Cagliari, per un disguido non potrà avere l’allaccio dell’acqua fino a martedì. Hanno una cisterna ben fornita, ma con gli elefanti e 40 persone il rischio è che possa non essere sufficiente. Non amo particolarmente il circo, ma, anche nel nome del benessere degli animali, dobbiamo dare una mano d’aiuto. L’acqua non si nega a nessuno”.