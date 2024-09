Cagliari, sorpresi a bordo di uno scooter rubato: denunciati due minorenni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Durante la notte appena trascorsa, nell’ambito di un servizio coordinato per il controllo del territorio nei quartieri di Borgo Sant’Elia, San Bartolomeo, Marina Piccola e Quartiere del Sole, i Carabinieri delle Stazioni di San Bartolomeo, Pirri e Villanova, con il supporto della Sezione Radiomobile e della Sezione Operativa, hanno effettuato numerosi controlli, verificando 57 persone e 31 veicoli. Nel corso del servizio, i militari hanno deferito in stato di libertà. Due minori rispettivamente di 14 e 15 anni, per ricettazione, sorpresi a bordo di un motociclo rubato, oggetto di un furto ai danni di una cittadina residente a Cagliari. Inoltre, è stato segnalato alla Prefettura un 19enne per possesso di 0.9 grammi di hashish.