Cagliari, si tocca con insistenza le parti intime sul bus: “Avvisate sempre il conducente”

Un video, lungo 22 secondi, nei quali un uomo si tocca con insistenza le parti intime, seduto a bordo di un pullman abbastanza pieno di passeggeri. Il filmato è stato postato oggi su Telegram, in un gruppo che conta quasi quattordicimila iscritti e nel quale vengono postati video che riguardano la Sardegna. “Cagliari. Uomo di circa 60 anni si comporta in modo inappropriato sul Ctm, linea 30. Segnalazioni indicano la presenza di donne e bambini”, si legge a corredo del filmato. Non si sa la data precisa di realizzazione, ma la presenza di persone che indossano abiti decisamente leggeri può far intuire che non sia chissà quanto vecchio. Il Ctm è venuto a conoscenza del filmato e l’ha visionato: “L’episodio poteva essere immediatamente segnalato al conducente che avrebbe attivato la procedura e la richiesta di intervento delle forze dell’ordine. I mezzi sono dotati di telecamere e le immagini sono sempre messe a disposizione su richiesta delle forze dell’ordine”, spiegano dall’azienda di trasporti.

“Segnalate sempre. È più opportuno che intervengano le forze dell’ordine piuttosto che filmino e mettano on line”.