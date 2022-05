Cagliari, si chiude con il gruppo vocale “KOR” il Festival di Pasqua 2022

Sarà il gruppo vocale KOR ad essere protagonista nell’ultimo spettacolo del “Festival di Pasqua”, edizione 2022. Un’edizione che – per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione – si è protratta fino a maggio, ma che in queste sei date già andate in scena ha riscosso sempre grande successo di pubblico e critica. Il gran finale del Festival sarà Domenica 29 Maggio, alle 19.00. Al Centro Culturale “Il Ghetto”, nella Sala delle Mura, in Via Santa Croce (quartiere Castello) a Cagliari, verrà portata in scena la prima assoluta del KOR VOCAL ENSEMBLE, con le voci degli otto pratoagonisti (A.Madeddu, B.Crisponi, C.D’Angelo, V.Mereu, M.Cossu, F.Piano, A.Porcu, V.Melas) accompagnati dall’organo del Maestro Fabrizio Marchionni, e sotto la direzione del Maestro Giacomo Medas.

Nato artisticamente come quintetto, il Kor Vocal Ensemble si è integrati con altri elementi. La loro vena musicale spazia dall’opera al musical, swing, folk e celebri melodie italiane con uno stile e un suono originali e riconoscibili nel panorama della musica vocale a cappella. A completare il tutto uno spettacolo coinvolgente, arricchito dalla versatilità vocale di ciascuno dei componenti e dalla cura dei brani e arrangiamenti originali. Il bagaglio musicale del gruppo è valorizzato da importanti esperienze solistiche, in ambito nazionale e internazionale, maturato da ciascun cantante.

Nato nel 2015, il gruppo ha partecipato a festival corali internazionali e importanti kermesse musicali, collaborando con artisti di spicco (tra i quali, Mario Brunello, Michele Josia e Erik Bosio), ottenendo importanti riconoscimenti sia da parte del pubblico che della critica.

Il quintetto è stato premiato in alcuni dei più importanti concorsi internazionali di musica vocale: Tampereen Savel-Contest for Vocal Ensemble a Tampere (terzo premio, acoustic category); Gallus -Maribor International Choral Competition a Maribor (Premio Speciale per il Migliore Gruppo Vocale). Recentemente ha partecipato al Premio Parodi (world music) vincendo il Premio della Critica Internazionale.I cinque eclettici cantanti svolgono un’intensa attività sia in Italia che all’estero, con concerti in Slovenia, Inghilterra, Austria e Spagna.