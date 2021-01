Cagliari, scontro tra auto a Mulinu Becciu: un ferito all’ospedale

Incidente stradale questo pomeriggio alle porte del quartiere di Mulinu Becciu. Una Dacia Sandero, guidata da una cagliaritana di 73 anni, dopo aver percorso la via Serantini, arrivata all’incrocio con via Cornalis, regolata da segnaletica orizzontale e verticale di stop, si è scontrata con una VW Polo, condotta da un 47enne residente nella provincia del sud Sardegna. Quest’ultimo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Brotzu con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge