Leggendo un post della brava Emanuela Riva, gli amici della Pagina “Cagliari Tra Passato e Presente” scavano nei cassetti della memoria e ricostruiscono la storia del primo supermercato di Cagliari, o tra i primi, visto che alcuni ricordano anche quello Coop dentro il mercato di via Pola; comunque sia, il supermercato in piazza Repubblica, aperto nella metà del 1966, faceva parte della catena Sardamarket, proprietà della famiglia Conti Barbarossa, assieme ai punti vendita in via Cocco Ortu e via Angioy, con cui divideva il “primato” in ordine di tempo.

Al suo interno alcune novità per quei tempi, innanzitutto il bar, per l’immancabile caffè prima degli acquisti sui due piani fitti di espositori: ogni assortimento immaginabile passava sui ripiani di quegli scaffali, ma c’era anche la salumeria, fino ad allora concepita solo nelle botteghe, oltre che nei mercati; stesso discorso per la calzoleria, l’arte di sagomare il cuoio su suole e tomaie (quando le scarpe non si buttavano!); ma “primato di apertura” a parte, ciò che conta sono i ricordi, bellissimi, per tanti bambini seduti sul carrello controllato dai genitori, mentre scivolava sicuro sulla rossa moquette della rampa per scendere nel piano che stava sotto.