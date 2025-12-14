Questo ” giaciglio- immondezzaio ” è in pieno Centro Storico, a due passi dagli Uffici dei Servizi Sociali,
immagine/ testimonianza della libertà concessa dal Comune di Cagliari alla povera gente ed ai vagabondi
accattoni come segno di civiltà e di vicinanza. E’ la classica politica di ” lavarsene le mani”.
Siamo in pieno Centro Storico, esattamente in Via Pola, a pochi metri dal Corso, in una palazzina di recente
costruzione, in fase di sistemazione..L’intenzione forse era quella di mettere dei fiori in quell’aiuola, ma è diventata
il giaciglio di qualche sventurato, che dorme all’addiaccio e contemporaneamente è anche diventata una discarica
di buste di rifiuti. E così viene lasciato questo luogo, a due passi da Via Nazario Sauro, la strada parallela a Via Pola
dove stanno gli Uffici dei Servizi Sociali che non hanno fatto finora nulla per eliminare un simile stato di degrado .
Certamente non
lo risolverà nemmeno l’attuazione della recente Delibera del Consiglio Comunale che ha deciso di abolire il mendicare e
l’accattonaggio, senza studiare alternative a favore dei diseredati.
Marcello Roberto Marchi