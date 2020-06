Cagliari, proteste per il nuovo maxi dosso davanti all’Auchan: “Alto e pericoloso, lì passano anche le ambulanze”

Rialzo del piano viabile con rampe di raccordo (con pendenza, in genere, del 10%) in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali. La lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12 m), in caso contrario vengono classificati come dossi.

Significa che tutti gli “attraversamenti pedonali rialzati” inferiori a 10 metri di larghezza, SONO DA CONSIDERARE COME DOSSI E PER QUESTO DEVONO ESSERE CONFORMI SIA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DI COSTRUZIONE E SIA POSSONO ESSERE INSTALLATI SU DETERMINATI TIPI DI STRADA, mettendo di fatto i Comuni, che hanno autorizzato la realizzazione, in una certa soccombenza in caso di richiesta di risarcimento danni. Ho avuto modo di verificare che questo manufatto è un dosso (vietato in quel punto e con quelle caratteristiche) in quanto di larghezza inferiore a 10 metri. Pertanto gli enti proprietari rispondono civilmente e penalmente nel caso di danni o lesioni derivanti dal permanere in opera del dosso illegittimo”, attacca Businco.