Cumuli di aghi di pino tra panchine e marciapiedi, come se la piazza fosse dimenticata. Succede a Is Mirrionis, in piazza Paese di Desulo, dove i residenti denunciano da settimane una situazione di totale incuria. Già il 28 luglio, lo stesso cittadino, Gabriele, aveva segnalato lo stato di abbandono, allegando foto eloquenti. “Avevo denunciato il degrado in cui stava la piazza”, racconta. “Ma oggi, 20 agosto, nulla è cambiato, se non in peggio. Possibile che non ci siano controlli o persone addette alla pulizia delle piazze, dove la gente si ferma a prendere un po’ di fresco?”. Il rischio, oltre al decoro urbano, riguarda la sicurezza: gli aghi secchi, ammassati in grandi quantità, sono facilmente infiammabili. “Poi quando arriva il disastro ci domandiamo perché”, prosegue. In questo caso basta una sigaretta spenta male per provocare qualcosa di brutto”. Infine, un appello diretto al Comune: intervenire subito per ripulire e mettere in sicurezza la piazza. “Mi domando, non è meglio sempre prevenire?”, conclude il residente. Intanto, a quasi un mese dalla prima segnalazione, la piazzetta di Is Mirrionis resta ancora soffocata dagli aghi di pino, simbolo di un’incuria che continua a pesare sui cittadini.