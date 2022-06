Cagliari piange Carlo Mazzuzi, ci ha lasciato uno dei primi grandi istruttori nelle palestre della città

Non ci sono parole quando va via una parte della tua vita. Ci siamo conosciuti nel 1985 nella Palestra di via Lombardia, da utente ad allenatore siamo diventati amici e consiglieri reciproci. La Palestra Body new Club era tua e di Gigi ma, da subito ci siamo sentiti sempre a casa nostra, era anche nostra. E’ normale, che la tua bacheca sia oggi strapiena di messaggi: stupiti, calorosi, scritti con il cuore pieno di riconoscenza. Continua, nella tua passione per lo sport anche lassù. Te ne sia andato via troppo presto, a soli 77 anni. Che la terra ti sia lieve Carlo Mazzuzi, riposa in pace amico mio.

Gianfranco Carboni