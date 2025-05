Una situazione di potenziale pericolo in pieno centro città. A denunciarla è un cittadino cagliaritano che ha contattato la redazione di Casteddu Online per segnalare le condizioni critiche di un tratto di marciapiede in via Abba, dove è presente un cantiere. Secondo quanto raccontato, il passaggio pedonale risulta rattoppato in modo precario, con tavole di legno sistemate provvisoriamente e persino un chiodo sporgente. “Stamattina sono passato con la stampella e con il cane e ho chiamato per questo rattoppo pericolosissimo fatto con tavole di legno (c’è anche un chiodo che sporge). Ho chiamato per segnalare, ma in 90 minuti non è venuto nessuno”. Il cittadino, costretto a muoversi con l’ausilio di una stampella, ha deciso di fermarsi sul posto per avvisare i passanti del rischio. “Io sono rimasto per avvertire le persone perché è passata una signora con un bebè, signore anziane, turisti e una ragazza con le stampelle invalida come me. Alla fine c’era troppo caldo e non riuscivo più a stare sotto il sole”. L’episodio riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nei cantieri urbani e sulla necessità di un intervento tempestivo da parte degli enti preposti. In attesa che la situazione venga messa in sicurezza, si raccomanda la massima cautela a chi si trovi a transitare in quel tratto della via.