Per la prima volta nella sua gloriosa storia il Cagliari , orgoglio sportivo della Sardegna ,passera’ per il 40 per cento in mani straniere .Con un comunicato ufficiale il Cagliari Calcio annuncia la firma di un accordo che prevede l’ ingresso nel capitale sociale di un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori, amministratore delegato di ” Praxis Capital Management ,” per l’ acquisizione di una quota di partecipazione di minoranza.Il controllo operativo della societa’ rimarra’ nelle mani del Presidente Tommaso Giulini e l’ operazione , secondo quanto riportato nel comunicato , nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio”.Si tratta di un autentico fulmine a ciel sereno quello scaturito in una fredda giornata di novembre che avra’ sicuramente delle importanti ripercussioni a breve e lungo termine.

Il Cagliari , patrimonio sportivo non solamente del capoluogo ma di un intera isola e simbolo della fierezza di un popolo conosciuto in tutto il mondo diventera’ in parte di proprieta’ estera . La societa’ che ha visto alla sua guida personaggi come Gaetano Fichera ( fondatore e primo presidente ),Pietro Leo , Efisio Corrias ,Ennio Dalmasso, Enrico Rocca , Angelo Moratti ,Mariano Delogu,Antonio ed Ignazio Orru’e lo stesso Gigi Riva , per la prima volta dalla sua fondazione non sara’ piu’ totalmente sarda e neppure solamente italiana .

In un mondo dove prevale ormai la regola del ” Businness” e degli affari ad ogni costo , c’ e sempre meno spazio per gli ideali e per i valori piu’ autentici che identificano l’ appartenenza ad un popolo.

Una squadra che ha saputo conquistare la ribalta nazionale e non solo , grazie alle gesta di campioni assoluti che hanno contribuito a far conoscere Cagliari e la Sardegna nel mondo intero e’ sempre appartenuta ad una societa’ con capitale sardo o perlomeno italiano rimanendo finora al di fuori dalle dinamiche legate ai fondi di investimento ed ai capitali stranieri con scopi esclusivamente legati al ” Businnes “, da oggi non sara’ piu’ cosi’, anche il Cagliari Calcio entrera’ in quella sfera di interessi complicati e spesso indecifrabili che comanda il mondo del calcio.