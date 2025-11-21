Con un comunicato ufficiale il Cagliari Calcio annuncia la firma di un accordo che prevede l’ ingresso nel capitale sociale di un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori, amministratore delegato di ” Praxis Capital Management ,” per l’ acquisizione di una quota di partecipazione di minoranza.Il controllo operativo della societa’ rimarra’ nelle mani del Presidente Tommaso Giulini e l’ operazione , secondo quanto riportato nel comunicato , nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio”.Si tratta di un autentico fulmine a ciel sereno quello scaturito in una fredda giornata di novembre che avra’ sicuramente delle importanti ripercussioni a breve e lungo termine.
Il Cagliari , patrimonio sportivo non solamente del capoluogo ma di un intera isola e simbolo della fierezza di un popolo conosciuto in tutto il mondo diventera’ in parte di proprieta’ estera . La societa’ che ha visto alla sua guida personaggi come Gaetano Fichera ( fondatore e primo presidente ),Pietro Leo , Efisio Corrias ,Ennio Dalmasso, Enrico Rocca , Angelo Moratti ,Mariano Delogu,Antonio ed Ignazio Orru’e lo stesso Gigi Riva , per la prima volta dalla sua fondazione non sara’ piu’ totalmente sarda e neppure solamente italiana .
In un mondo dove prevale ormai la regola del ” Businness” e degli affari ad ogni costo , c’ e sempre meno spazio per gli ideali e per i valori piu’ autentici che identificano l’ appartenenza ad un popolo.
Una squadra che ha saputo conquistare la ribalta nazionale e non solo , grazie alle gesta di campioni assoluti che hanno contribuito a far conoscere Cagliari e la Sardegna nel mondo intero e’ sempre appartenuta ad una societa’ con capitale sardo o perlomeno italiano rimanendo finora al di fuori dalle dinamiche legate ai fondi di investimento ed ai capitali stranieri con scopi esclusivamente legati al ” Businnes “, da oggi non sara’ piu’ cosi’, anche il Cagliari Calcio entrera’ in quella sfera di interessi complicati e spesso indecifrabili che comanda il mondo del calcio.