Paura sul bus del Ctm pieno di studenti appena usciti da scuola. In via Cornalias, poco prima delle 14, si è scontrato con un furgone: la collisione si è sentita nettamente a bordo, i ragazzi si sono spaventati ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. E non era certo una cosa scontata: la collisione ha mandato in frantumi i finestrini lato passeggero, in quel momento il bus della linea 20 era carico e qualcuno avrebbe potuto farsi male.

Subito dopo l’incidente, entrambi i mezzi si sono fermati. Tutti a terra gli studenti, impossibile proseguire con il bus in quelle condizioni: quelli più vicini sono tornati a casa a piedi, gli altri hanno aspettato la corsa successiva.

Intanto si sta lavorando per ricostruire dinamica e responsabilità dell’accaduto.