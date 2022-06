Cagliari, paura in via San Benedetto: un uomo travolto da uno scooter sulle strisce (VIDEO)

Incidente in pieno giorno a Cagliari, in via San Benedetto. Un uomo, poco dopo le dieci, mentre stava attraversando sulle strisce davanti all’ingresso delle Poste è stato travolto da un motorino con, in sella, due giovani. L’impatto è stato molto forte, e il pedone è finito sull’asfalto insieme ai due centauri, che per fortuna indossavano il casco. In quel momento la strada era molto trafficata e i tre sono stati subito soccorsi dai passanti e da alcuni negozianti. Tra chi ha assistito all’incidente c’è Roberto Mosca, titolare di un’agenzia di viaggio, che ha realizzato il video: “Il pedone stava perdendo sangue, i titolari della tabaccheria l’hanno aiutato e portato dentro la loro attività, nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza”.

Ambulanza che è arrivata a sirene spiegate pochi minuti dopo: “Il pedone è stato trasportato all’ospedale”.