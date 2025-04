In occasione dell’80º anniversario della Liberazione, il Comune di Cagliari celebra il coraggio e l’impegno delle donne che hanno contribuito alla lotta contro il nazifascismo, promuovendo una toponomastica più equa e rappresentativa. Su proposta della Commissione Pari Opportunità, il Consiglio Comunale ha approvato una mozione per l’intitolazione di vie e spazi pubblici a figure femminili simbolo della Resistenza. Tra queste, spiccano le Staffette Partigiane, il cui coraggio sarà ricordato in corrispondenza del ponte ciclopedonale tra Su Siccu e Sant’Elia.

A Laura Conti, partigiana, medico, ambientalista e tra le prime voci italiane a coniugare impegno politico, difesa dell’ambiente e divulgazione scientifica, sarà dedicato uno spazio presso l’anfiteatro del parco di Terramaini. Alla biblioteca di via Montevecchio, invece, sarà ricordata Fausta Cialente, scrittrice, giornalista e antifascista, pioniera nel raccontare l’identità e l’emancipazione femminile. Visse a lungo in esilio, collaborò con Radio Cairo e vinse il Premio Strega. Particolare attenzione è rivolta all’intitolazione di uno spazio urbano a Nilde Iotti, prima donna Presidente della Camera dei Deputati, protagonista della vita istituzionale della Repubblica e sostenitrice convinta dei diritti civili e dell’uguaglianza di genere. Le nuove targhe saranno arricchite da dati biografici e un inquadramento storico, resi accessibili anche tramite strumenti digitali, per favorire una fruizione più ampia e consapevole da parte dei cittadini. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di cittadinanza attiva, che coinvolgerà scuole, associazioni, istituti culturali e realtà del territorio, con l’obiettivo di trasformare la memoria in partecipazione e consapevolezza civica.