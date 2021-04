Cagliari, muore a 42 anni l’ex giocatore di football americano Massimiliano Antonino: “Perdiamo un fratello”

Se n’è andato ad appena 42 anni Massimiliano Antonino, ex giocatore di football americano dei Crusaders Cagliari. Lascia un figlio di 12 anni. Il suo cuore ha cessato di battere qualche ora fa all’ospedale Brotzu, dove si trovava ricoverato per problemi di salute. Per tanto tempo ha indossato la maglia della principale squadra cagliaritana di football americano, conquistando anche vari titoli. La sua scomparsa ha gettato nella disperazione parenti, amici e chi, per tanti anni, è stato suo compagno di squadra. Sui social fioccano già i messaggi di cordoglio, tanti. A tracciare un ricordo ben chiaro di Massimiliano Antonino è il presidente dei Crusaders Cagliari, Emanuele Garzia: “Un combattente in campo e nella vita, siamo addolorati per la sua scomparsa. Aveva subìto una delicata operazione alla testa, alla quale era seguito un lungo periodo di riabilitazione”, racconta Garzia, con la voce rotta dalla tristezza per la scomparsa di quello che lui giudica “un amico e, ancora prima, un fratello. In campo, insieme, abbiamo giocato tantissime partite”.

“Massimiliano, nella vita, ha fatto tanti lavori. L’ultimo l’aveva visto impegnato come lavoratore in una diga, impiego che aveva dovuto poi mollare, appunto, per seri problemi di salute. Perdiamo un figlio e un fratello”.