Cagliari-Milan 1-3, rossoblù ultimi in classifica: ancora disastro Radunovic

Il Cagliari perde ancora, contro il Milan finisce 3-1 per i rossoneri in una gara dove non è bastato il guizzo, al 28esimo, di Zito Luvumbo, autore di un grandissimo gol: l’angolano ha sfruttato al meglio un passaggio di Nandez e ha tirato una sassata di sinistro imparabile per il portiere rossonero. Chi invece ha commesso una nuova papera è l’estremo difensore dei sardi, Radunovic: il serbo si lascia scivolare la palla dalle mani e Okafor insacca, lasciando il sapore bellissimo del vantaggio per il Cagliari per appena undici minuti. Cinque minuti dopo, in pieno recupero, Tomori insacca di destro un pallone piovuto dai piedi di Rejindes. Il primo tempo termina col il Milan che ha ribaltato lo svantaggio iniziale, e nella ripresa purtroppo la musica non cambia, nonostante i cori e gli incitamenti delle migliaia di tifosi rossoblù presenti alla Unipol Domus.

Ranieri fa entrare in campo Oristanio, ma cambia davvero poco. Il 3-1 finale pota la firma di Cheek. Mister Ranieri esaurisce tutti i cambi: Viola, Deiola, Shomurodov e Di Pardo non riescono a impensierire la difesa rossonera e così arriva la quarta sconfitta per il Cagliari, da oggi ultimo in classifica con appena due punti.