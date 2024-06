Cagliari Mediterranea, in biblioteca a Elmas fotografie e cartografie inedite

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Appuntamento questo pomeriggio ad Elmas in Via Natta 21 con apertura

dei lavori a partire dalle ore 17,00.

L’ evento è organizzato dall’Associazione Culturale Cittadini del Mondo

e avrà ad oggetto l’Immagine della città nel complesso sistema del

Mediterraneo occidentale nonchè l’Evoluzione del paesaggio urbano, la

rappresentazione cartografica e fotografica.

Alle ore 17,00 la Presentazione dei lavori a cura della Presidente

dell’Accimo, Caterina Marongiu, cui seguirà alle 17,30 l’intervento di

Antonio Franco Fadda, Geomorfologo e Cartografo, sul tema ” Evoluzione

del paesaggio e rappresentazione cartografica della città negli ultimi

cinque secoli “.

In programma poi alle 18,00 la relazione di Gianraffaele Loddo e

Daniela Ludoni della Facoltà di Ingegneria e Architettura

dell’Univeristà di Cagliari, sull’argomento ” Cagliari : 170 anni tra

potenzialità, strategie e immagine”.

Infine, alle 18,30, Marco Serra, esperto in fotografia ,interverrà sul

tema ” L’evoluzione della città – un percorso attraverso la fotografia”.

Un’opportunità per conoscere in modo piu’ approfondito l’evoluzione di

Cagliari nel contesto geografico del Mediteraneo Occidentale.