Cagliari, Mazzarri rischia. E spunta il nome di “Ringhio” Gattuso. L’ex allenatore del Napoli, sarebbe in pole position per la panchina rossoblù. Almeno secondo gli analisti l’approdo in Sardegna dell’ex centrocampista Milan entro la fine dell’anno vale 9 volte la posta. Tra i nomi che circolano per l’eventuale sostituzione dell’allenatore cagliaritano, che potrebbe giocarsi tutto dopo la sosta nella sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium, anche quello di Beppe Iachini, ex Fiorentina.