Cagliari, il Comune ha deciso: sì ai festeggiamenti per Capodanno

Per il brindisi di San Silvestro e il saluto al 2022 il Comune ci prova. Sta cercando di realizzare il tradizionale evento “Capodanno e festeggiamenti di fine anno”. Tante però ancora le incognite. Su tutti l’evoluzione dell’epidemia e poi la tipologia di festeggiamento. Nel via libera della giunta Truzzu al progetto si legge che l’evento si svolgerà “sempre che”, si legge nel documento, “le condizioni sanitarie e l’attuazione di protocolli e linee guida al momento in vigore lo consentano in forma dinamica e partecipata. Quindi con superamento dei vigenti vincoli di staticità ancora imposti agli eventi di pubblico spettacolo, e sempre che tali condizioni si avverino in tempo utile per avviare e definire le procedure connesse all’organizzazione dell’evento”. Tradotto: se il Governo consentirà il superamento gli attuali limiti imposti alla realizzazione degli eventi e se lo fa in tempo per consentire l’organizzazione della manifestazione, allora i festeggiamenti si terranno, altrimenti no.

Ma niente festeggiamento diffuso, troppo difficile da realizzare e soprattutto da controllare. Si parla però di un progetto “caratterizzato da bassa, se non assente, interazione con il pubblico ma altrettanto efficace ai fini della valorizzazione territoriale e di promozione della realtà produttiva e locale”. L’ipotesi è quella di uno spettacolo alla Fiera. “Stiamo ragionando, anche con gli amministratore delle altre città italiane per capire cosa si può fare”, spiega l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, “mancano due mesi, ma siamo fermi in attesa di capire. Noi abbiamo voluto programmare e la nostra decisione apre a diverse possibilità. Vedremo”.