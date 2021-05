Cagliari, addio a Maria Rosaria Corda: i funerali sabato a San Pio X

Il Signore ha chiamato a se l’ anima buona e generosa di

Maria Rosaria Corda

Con immenso dolore e infinito rimpianto, ma grata al Signore per averle concesso la sua presenza per tanto tempo, la piange la sorella Graziella con i familiari tutti.

Graziella vuole ricordare a quanti l’ hanno conosciuta e stimata la luminosa figura di insegnate, di donna forte, saggia e altruista, di amica sincera e leale. Un grazie di cuore ai cari amici di sempre che con affettuosa sollecitudine ci hanno circondato del loro valido e costante supporto. Grazie a Monsignor Giovanni Ligas per l’ assistenza spirituale e per l’ assistenza medica ai Dott.ri M.T. Petrini, D. Piano, M.P. Podda e l’ incomparabile amico Dott. F. Zonza che con premurosa e affettuosa professionalità ha seguito Maria durante la sua malattia. Grazie alle care Aurora, Daniela e Michela per la valida collaborazione, alle infermiere G. Demontis e ai cari amici Alessandra e Antonio per il loro prezioso aiuto.

I funerali avranno luogo sabato 22 maggio alle ore 10,00 nella Parrocchia di San Pio X Via della Pineta.

NON FIORI MA OPERE DI BENE

O.F. Agostino Meloni Via Tuveri 10/b Cagliari tel. 070487397