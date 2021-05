Daniela di Pirri: “Vogliono sfrattarmi perché non pago l’affitto, ma la casa sta cadendo a pezzi”

Il nuovo sos di Daniela Belfiori, 55 anni, invalida totale: “Non voglio farmi prendere in giro, la casa è piena di muffa ed è rovinata. Truzzu, aiutami tu: non voglio morire tra queste 4 mura”

“Voglio fare un appello al sindaco Truzzu: io da circa 4 anni vivo in questa casa che all’inizio era perfetta. In seguito al primo acquazzone sono iniziate le infiltrazioni ed è uscita la muffa. Per tre volte è caduto l’intonaco e c’è il muro aperto sotto la doccia. Io ho molti problemi di salute e per questo appartamento pagavo 400 euro. Mi sento presa in giro dai padroni di casa, siamo in causa perché io non sto più pagando e c’è uno sfratto in corso al quale il mio avvocato si è opposto. Adesso sto aspettando per la seconda udienza”.

Daniela Belfiori è invalida al 100% e vive con il suo compagno: “Noi dovremmo andarcene entro il 31 luglio, non paghiamo l’affitto da gennaio. Chiedo solo giustizia”.

Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU