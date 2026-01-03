Un momento delicato per la famiglia di Fabio Pisacane. Il fratello Gianluca, 28 anni, è stato ferito da alcuni proiettili alla gamba mentre tornava da lavoro nel locale di famiglia PisaDog Spritz nei Quartieri Spagnoli a Napoli.

Sulla vicenda fa chiarezza l’allenatore rossoblù, che attraverso i social spiega l’accaduto.

“Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni”, scrive Pisacane. “Non è in pericolo di vita, sta bene compatibilmente con l’esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia.

Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, ho saputo solo questo pomeriggio”.

E precisa: “Mio padre non è stato aggredito”, come inizialmente riportato da ANSA e Fanpage.

“In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l’affetto”.

La Squadra Mobile di Napoli, intanto, indaga sull’accaduto.