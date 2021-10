Cagliari, lavori in via Ancona: parziale chiusura del traffico, ecco quando

Lavori in via Ancona a causa di un cedimento stradale. Mercoledì 13 ottobre, a partire dalle ore 7,30 la via Ancona, per un tratto dalla via Milano, sarà temporaneamente interdetta al traffico veicolare. Il provvedimento si rende necessario per consentire all’impresa incaricata dal Comune di provvedere alla riparazione della carreggiata stradale interessata da un cedimento della pavimentazione. Il normale flusso della circolazione potrà riprendere non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza pubblica.