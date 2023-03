Cagliari, l’allarme: “Un maniaco si denuda sotto gli alberi a Sant’Elia”

Sos a Cagliari, nel rione cagliaritano di Sant’Elia, per un maniaco. C’è un video, realizzato da una giovane di trentadue anni, S.D., dove si intravede un uomo con i pantaloni abbassati e intento a toccarsi le parti intime, con il volto protetto dalle fronde di uno dei tanti alberi che si trovano nei terreni incolti del rione al confine con San Bartolomeo. Il filmato, come verificato dalla nostra redazione, è stato realizzato oggi, poco dopo l’alba: “Stavo portando a spasso due cani quando ho visto quell’uomo, e non è la prima volta che succede”, racconta la ragazza. “Ho realizzato il filmato di nascosto, facendo finta di essere in una telefonata con le forze dell’ordine, per cercare di spaventarlo”. L’uomo, dopo pochi secondi, si sarebbe rivestito e se ne sarebbe andato. “Non è la prima volta. Non passo in quel punto tutti i giorni ma, nelle ultime settimane, sono almeno sei volte che l’ho notato, nudo dalla pancia in giù e intento a toccarsi le parti intime, in silenzio”. La trentaduenne precisa che “non si è mai avvicinato e non mi ha mai nemmeno sfiorata”. Il reato, in casi simili, è di atti osceni in luogo pubblico.

“So che anche altre donne che portano a spasso i propri cani in quel terreno l’hanno visto”. La trentaduenne, dopo l’ennesimo “spogliarello” del maniaco, ha deciso di accendere la fotocamera dello smartphone. E, nelle ore successive, avrebbe fatto una dettagliata segnalazione alle forze dell’ordine.