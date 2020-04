Cagliari, lacrime nel mondo dei gioiellieri: è morto Pier Giuseppe Piano, via Paoli in lutto

È morto Pier Giuseppe Piano, lutto tra i gioiellieri di Cagliari. L’uomo, 62 anni, se n’è andato per sempre qualche ora fa: da circa sette anni lottava contro la “bestia” della Sla. Da sempre gioielliere, nel suo locale di via Paoli ha seguito, sin da ragazzino, i consigli del padre, che aveva deciso di portare avanti la tradizione familiare dell’oreficeria, iniziata con suo papà nel lontano 1927. La notizia della scomparsa di Piano ha rapidamente fatto il giro della città, e sono già numerosi i commenti di cordoglio sui social. Il fratello maggiore, Pierluigi, contattato da Casteddu Online, traccia un ricordo, di Piano, ricco di dettagli: “Nel 1984 abbiamo preso in gestione la gioielleria, proprio quando era morto nostro padre. È lui che ci ha insegnato il mestiere, dopo la scuola abbiamo trascorso tantissimi pomeriggi dietro il bancone”.

“Pier Giuseppe era un signore con la ‘S’ maiuscola, sempre pronto ad aiutare tutti e preparatissimo nel suo lavoro. Aveva davvero la passione per i gioielli. Domani, al cimitero di San Michele, ci sarà la benedizione insieme a pochi parenti, a causa delle restrizioni legate al Coronavirus. Mi manca tantissimo, Piergiuseppe ha lasciato davvero un grande vuoto”. Due anni fa, luglio 2018, una delle figlie, Benedetta, aveva dedicato la sua laurea proprio al padre: Casteddu Online aveva raccontato, con un articolo, la scelta della giovane: https://www.castedduonline.it/cagliari-benedetta-laurea-speciale-la-dedico-mio-papa-affetto-sla/