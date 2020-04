Cagliari, il lockdown non ferma il degrado: spazzatura ovunque alle gallerie Ormus

Spazzatura e bottiglie vuote. Il lockdown non ferma il degrado alle gallerie Ormus tra via Sant’Alenixedda e via Salaris. Il post è nella pagina Facebook Senso Civico Cagliari. “È vergognosa questa consuetudine e la colpa è del cittadino che sporca e del sindaco che non pulisce. Almeno che metta dei cestini e che questi possano essere svuotati periodicamente. Il sindaco certamente non pulisce ma può disporre affinché si provveda a tenere pulita la città e far desistere gli incivili nel loro atteggiamento”.