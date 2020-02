Cagliari, la strana targa e la super multa a un ucraino in via del Fangario. Durante il servizio ad un posto di controllo dei veicoli nella via del Fangario, il personale della Polizia Locale ha fermato una Ford focus con targa straniera. Da una approfondita verifica documentale e dal controllo del telaio è emerso che la targa apposta risultava abbinata ad un’altro veicolo, della stessa marca, modello e serie; targa riconducibile ad altro veicolo precedentemente immatricolato in Belgio e successivamente radiato.

Le targhe apposte e la carta di circolazione risultate non conformi ai modelli originali, sono stati sequestrati. Il veicolo è stato messo sotto sequestro e il conducente, un uomo di 36 anni di nazionalità ucraina residente a Quartu Sant’Elena, oltre a dover pagare oltre 1.200 € e verrà denunciato all’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni, la Polizia Municipale approfondirà ulteriori aspetti legati al telaio, alla provenienza e regolarità del veicolo.