Cagliari, la beffa della crepa aperta in via Tigellio: “Invece che ripararla, ci hanno messo una toppa”

ANZICHE’ RIPARARLA, CI HANNO MESSO UNA TOPPA : ieri abbiamo pubblicato la foto di una crepa che si è aperta da mesi all’incrocio tra Via Tigellio e il Corso Vittorio Emanuele soprattutto per il peso del passaggio del Bus n.10 del CTM, una crepa che lasciava intravvedere un possibile cedimento dell’asfalto, oltreche rappresentare un pericolo per la sicurezza del traffico veicolare e pedonale. Dobbiamo dare atto che dal Comune sono intervenuti subito : non sono passate 24 ore che una squadra di operai ha provveduto a metterci una toppa, due -tre badili di catrame e il gioco è fatto, come dimostra in maniera puntuale la nostra nuova fotografia. Il catrame testimonia l’intervento, ma il pericolo rimane, eccome: è sotto, non sopra l’asfalto.

Marcello Roberto Marchi