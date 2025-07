Cagliari, infortunio per il sindaco Massimo Zedda: in consiglio comunale davanti a decine di persone sorride col braccio ingessato. In Aula resta il giallo sui motivi di un infortunio al momento misterioso. Il sindaco appare misteriosamente in Aula con il braccio ko. Alcuni anni fa Zedda fu coinvolto in un incidente stradale con la rottura dii entrambi gli zigomi al rientro di una festa elettorale dei Progressisti oristanese, nella quale la sua auto si schiantò da sola contro un albero. Mai resi noti i dettagli.Episodi ovviamente non collegati tra loro.

Zedda posa ora in aula con il braccio fasciato e un evidente gesso a proteggerlo.N ella foto, il sindaco Massimo Zedda in pubblico per celebrare il bagnino che ha salvato una vita nei giorni scorsi al Poetto. Da sottolineare l grande abnegazione del sindaco che, nonostante l’nfortunio, ha continuati a lavorare per la città.