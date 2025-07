Cagliari, incredibile in piazza San Michele: il venditore straniero occupa con la merce tutta la pista ciclabile. Nella foto del nostro lettore Filippo un nuovo assurdo modo di fare commercio di domenica a Cagliari: tutta la maxi bancarella abusiva di uno straniero piazzata nell’asfalto riservato alle due ruote, in totale assenza di controlli da parte del Comune in una delle piazze più frequentate, nel cuore del rione popolare di San Michele. Dalle scarp e alle tazzine, un vero e proprio incontrastato emporio show. E se secondo l’opposizione di centrodestra, le piste ciclabili fortemente volute dal sindaco Zedda sono inutili e scarsamente frequentate, ecco che qualcuno ha pensato di utilizzarle nella maniera più fantasiosa e illegale.