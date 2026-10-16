Cagliari, immagini shock dallo Scano: escrementi di topo sui banchi, tra i computer, in terra. Blatte, un topo che esce dalla tana, uno che corre in cortile e muri e soffitto si presentano con crepe e ferri arrugginiti: “Benvenuti a scuola”.

Una grave situazione segnalata direttamente dagli studenti che hanno realizzato un reportage dell’istituto superiore dove trascorrono 6 ore al giorno: una sequenza horror che “non può essere tollerata” spiegano alcuni genitori che sostengono le iniziative degli studenti.

Anche per questo motivo oggi il popolo della scuola è sceso in piazza per protestare, per chiedere interventi risolutivi e veloci alle istituzioni “perché andare a scuola è un diritto e un dovere ma devono farlo in sicurezza e senza il rischio di ammalarsi o che gli cada qualcosa in testa.