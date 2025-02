“Una scritta offensiva ed ingiuriosa è apparsa sul muro di un edificio pubblico a Cagliari, di fronte al Parco dedicato ai martiri delle Foibe, che si trova in via San Lucifero, dove è contenuta una lapide commemorativa. Una frase irriguardosa non solo nei confronti delle vittime delle Foibe ma anche del dolore vissuto da tutti i loro familiari. Cagliari non è questo ed un simile gesto va solo biasimato e stigmatizzato con fermezza. Chiedo al Sindaco Massimo Zedda di far pulire immediatamente la parete”. Lo dichiara Antonella Zedda, vicecapogruppo dei senatori di Fratelli d’Italia.

“ Purtroppo neanche Cagliari viene risparmiata dall’azione scellerata e incivile di imbrattare i beni pubblici con le offese ai martiri delle Foibe da parte della sinistra e della estrema sinistra. Spero ci sia una condanna unanime di chi Governa la città e da parte di tutte le forze politiche. Basta con chi imbratta la città, e si conoscono bene, e con chi vuole ancóra contrapposizioni violente, proprio il giorno prima del 10 febbraio e proprio nel Parco Martiri delle Foibe a Cagliari, simbolo di un patrimonio comune degli italiani e dei sardi” denuncia Salvatore Deidda, deputato Fdi e Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati