Cagliari, il Questore consegna i premi agli uomini e alle donne della Questura

Il prestigioso riconoscimento della “Promozione per merito straordinario” conferito dal Capo della Polizia è stato oggi consegnato dal Questore di Cagliari a due poliziotti della Questura, distintisi in un’operazione di soccorso pubblico, per aver rischiato la propria vita salvando due persone intrappolate in un edificio in fiamme a seguito di un incendio doloso da parte di un uomo arrestato nella stessa circostanza. Mostrando grande coraggio e senso del dovere, i due agenti non hanno esitato un attimo ad intervenire, nonostante il grave pericolo di esplosione per la presenza di alcune bombole di gas presenti all’interno dello stabile. Nel corso di una semplice cerimonia, in rispetto delle norme anti COVID-19, il Questore a nome di tutta la Polizia di Stato della Provincia ha espresso il plauso per l’alto valore umano e le straordinarie capacità professionali dimostrati in quei difficili momenti.

Nella stessa circostanza il Questore di Cagliari ha consegnato altri premi conferiti sempre dal Capo della Polizia alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, appartenenti ai diversi uffici della Questura e delle Specialità della Provincia, che si sono distinti nello scorso periodo per le grandi capacità dimostrate in campo operativo e in situazioni di grande pericolo: 16 encomi solenni, 5 encomi, 15 lodi.

Sono state conferite anche due medaglie di commiato a due dipendenti da oggi in quiescenza, dopo 40 anni nella Polizia di Stato dedicati al servizio dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza.