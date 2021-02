Cagliari, il parco di Tuvixeddu diventa più grande: “Nuovo percorso fino a villa Mulas”

Nuovo polo dello sport in via Castiglione e a breve partiranno i lavori per la realizzazione del terzo lotto Tuvixeddu. A Radio CASTEDDU Marcello Polastri spiega: “Passerelle scavate nella roccia, dotate di luci, una nuova e ampia area verde dove si potrà correre e passeggiare”.

Importanti progetti per i cagliaritani, con quello che riguarda Tuvixeddu si potrà vivere una delle aree più suggestive di tutta la città: “Nascerà un bel progetto, con un’area verde e con annessi impianti sportivi: ci sarà una pista ciclabile ma l’idea è di dotare Cagliari, quartiere per quartiere, di nuovi impianti, di ristrutturare quelli vecchi oramai obsoleti”. L’area Fonsarda sarà dotata di nuove strutture che accoglieranno le richieste anche dei più giovani, con spazi e piste riservate agli sport più seguiti e praticati del momento.

La grande novità è che partirà il terzo lotto nell’aria Tuvixeddu, che prevederà l’ampliamento del parco con delle passerelle, dove le persone potranno correre e passeggiare. Prevede un percorso che parte dalle scalette in via Sant’Avendrace che permetterà l’accesso a una grande cava, quella denominata Orofino, occupata in passato soprattutto dai senzatetto, che porterà al quartiere popolare dove c’era un campo di calcio. “Lì ci saranno delle passerelle che attraverseranno un’area scavata nella roccia, saranno dotate di luci che consentiranno di salire su, sino alla fine della pineta. In futuro si parlerà di un nuovo lotto anche per quella zona. Sarà un’area estesa di circa 2 ettari con nuove piantumazioni a cura dell’assessore Piroddi”.

Risentite qui l’intervista a Marcello Polastri del direttore Jacopo Norfo

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU