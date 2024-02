Cagliari, il nuovo mercato da 7 milioni pronto solo tra due mesi: box metallici tutti attaccati e corsie strette (VIDEO)

Aprirà solo a fine aprile il nuovo e provvisorio mercato di San Benedetto a Cagliari. L’ennesimo ritardo dell’opera da 7 milioni, voluta dalla Giunta Truzzu per consentire in almeno 3 anni il restyling della storica struttura incastonata tra via Bacaredda, via Cocco Ortu, via Pacinotti e via Tiziano è stata confermata oggi sia dagli operai in azione in piazza Nazzari sia dai boxisti che attendono ancora di conoscere la data certa del trasferimento. Nel filmato si può notare che le anticipazioni su una struttura totalmente diversa rispetto all’emporio tirato su settant’anni fa sono confermate: corsie più strette e box metallici tutti attaccati, con l’impossibilità per i venditori di mostrare i banconi ai clienti.