Pochi parcheggi, tanti disagi, zero soluzioni: chi vive nella zona non ne può più. I costi esorbitanti e che lievitano di settimana in settimana non sono l’unico problema: al di là del mercato c’è un quartiere, fra l’altro molto popoloso, che non ne può più. Dei tempi, delle incertezze, dei disagi, dei silenzi di chi continua a non dare risposte. Quanto durerà davvero il cantiere? Nessuno lo dice o, più probabilmente, nessuno lo sa: passati da una ristrutturazione alla demolizione, è impossibile fare previsioni realistiche che non siano a lunghissimo termine: una cosa è certa, prima di due anni il nuovo mercato non vedrà la luce.

Un incubo per i residenti che devono vedersela con divieti, multe, confusione, rumori e una drastica riduzione dei parcheggi.

Intanto, per il 22 è convocato un incontro fra il Comune e i boxisti per fare il punto della situazione: anche i commercianti sperano in qualche certezza per poter rientrare prima possibile nella sede storica di un mercato che, comunque vada, non sarà mai più lo stesso.