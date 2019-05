Cagliari, il grande show Nazionale del volley: l’Italia perde col Giappone 3-2, spettacolo al PalaPirastu. Alla fine dopo oltre 2 ore di gara gli azzurri cedono al tie break. Per l’occasione è ancora Nelli il top scorer per l’Italia con 11 punti anche se durante il match il c.t. ha dato spazio anche al modenese Pinali. La foto del nostro Davide Loi, grande spettacolo ieri sera davanti al pubblico cagliaritano in delirio.