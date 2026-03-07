Sfida piena di ambizioni quella che andrà in scena questo pomeriggio alla Unipol Domus tra il Cagliari, reduce dal pareggio al “Tardini” di Parma ed il Como, fresco di vittoria casalinga con il Lecce, dell’ex tecnico rossoblù Eusebio di Francesco.

Cagliari con l’obiettivo di fare punti per proseguire la corsa alla salvezza e mantenere un congruo distacco dalla terzultima in classifica e Como in piena lotta per un posto in Europa.

I Rossoblù ancora in emergenza in difesa, a causa del forfait di Yerry Mina per un fastidio muscolare al polpaccio, si affideranno ancora una volta ad Alberto Dossena e Juan Rodriguez insieme a Ze’ Pedro per contrastare le folate offensive del Como.

Saranno ventiquattro i giocatori convocati da Fabio Pisacane, tra cui figurano alcuni elementi dell’U20 rossoblu, come il difensore Andrea Cogoni,i centrocampisti Ivan Sulev, Roberto Malfitano e l’attaccante Paul Mendy, mentre saranno indisponibili, oltre al già citato Mina, anche Gaetano, Deiola e Mazzitelli.

A centrocampo l’allenatore rossoblù valuterà se partire dal primo minuto con la conferma di Liteta al fianco di Adopo e Sulemana oppure se puntare sulla verve di Folorunsho, da schierare in mediana oppure più avanzato.

In attacco scelte presumibilmente obbligate, con Sebastiano Esposito in appoggio al turco Kilicsoy; confermatissimo Palestra che farà da incursore cercando di sparigliare le linee del Como e che probabilmente nei prossimi giorni sarà convocato da Gattuso in Nazionale.

La gara d’andata si disputò al “Sinigaglia” l’8 Novembre scorso e finì a reti inviolate, ma questa volta la partita avrà un sapore diverso in quanto, a differenza di allora, il Como ha fatto enormi passi in avanti in termini di collettivo, tecnica e personalità, arrivando in Sardegna con evidenti ambizioni di vittoria per raggiungere l’obiettivo storico dell’Europa.

Il Cagliari dovrà affrontare la sfida con grande concentrazione, rispettando il valore dell’avversario ma, allo stesso tempo, cercando di sfruttare al meglio le occasioni che si potrebbero presentare in corso di gara, per cercare di ottenere una vittoria che sarebbe fondamentale in questa fase del torneo.

I rossoblù potranno contare sul sostegno dei propri tifosi, che non è mai mancato, sia tra le mura amiche che in trasferta e che potrebbe essere determinante per il conseguimento di un risultato positivo contro una squadra che fino ad oggi è stata un autentica rivelazione del campionato.