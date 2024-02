Cagliari, guerra tra tassisti e Comune: “No alle dieci licenze temporanee, sono troppe e si sovrappongono”

Le diciotto nuove licenze ai tassisti di Cagliari ottengono il via libera dagli stessi guidatori delle auto bianche, che però dicono no alle nuove dieci licenze temporanee. Un motivo che ha portato a un corteo di protesta di decine di auto sin sotto il palazzo del Comune. Il motivo, come spiegano i rappresentanti dei tassisti, è che “sono troppe e si sovrappongono, e inoltre non ci sarebbe un reale supporto notturno, quando ci sono comunque turni da coprire”. Era stato l’assessore comunale al Traffico, Alessio Mereu, a portare una prima delibera per rafforzare il numero di licenze. Ma è proprio su quell’extra di dieci licenze “a tempo” che si è scatenata nuovamente la battaglia. I tassisti , categoria spesso criticata da molti cagliaritani che hanno denunciato di non trovare, in alcuni orari, nemmeno un mezzo disponibile, non sono disposti a cedere su questo punto.

Nuovo round giovedì prossimo, con un altro incontro tra l’assessore e le associazioni di tassisti. Il Comune potrebbe stralciare le dieci licenze, oppure confermarle.