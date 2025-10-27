Cagliari, guardate il parcheggio di via Sarpi: “Inaugurato da poco e già nel degrado, abbandonato dalla giunta Zedda”. La denuncia del consigliere comunale Roberto Mura: “Il parcheggio di via Sarpi all’angolo con via Cattaneo è stato realizzato da poco tempo ed è già in uno stato di abbandono incredibile. L’erba cresce ma l’assessore non se ne avvede… Una buona amministrazione la si riconosce dalla capacità di attrarre finanziamenti per realizzare opere che rispondano ai bisogni della Città e dalla capacità di mantenerle fruibili: la giunta Zedda si sta dimostrando debole su entrambe”, afferma Roberto Mura mentre i residenti della zona sono allibiti.