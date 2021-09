Allarme a Cagliari: “Non aprite quel giardino, c’è l’erba del diavolo velenosa e tossica”

“Cagliari, non c’è pace per il verde pubblico: nel giardino di via del Sole mai aperto sembra essere spuntato lo stramonio”. In un comunicato il gruppo dei Progressisti in consiglio comunale denuncia il problema del giardino di via del Sole.

“A pochi giorni dalla tanto attesa apertura del giardino di via del Sole, spazio verde progettato nel 2018 e oggetto di un cantiere travagliato tra apertura a singhiozzo, chiusura per emergenza sanitaria, varianti progettuali e criticità varie, spunta oggi un altro, velenosissimo e pericoloso problema: lo stramonio”, spiegano i consglieri.

Il progetto del tassello verde di via del Sole è stato approvato nel dicembre 2018 dall’amministrazione Zedda. Nel giugno 2019 i lavori sono stati affidati alla ditta napoletana Barretta Garden di Melito, che ha aperto il cantiere nel gennaio 2020 per poi chiuderlo alcune settimane dopo a causa dell’emergenza sanitaria. “Oggi, finalmente, lo spazio verde è ultimato: l’impresa ha realizzato i vialetti, l’impianto di irrigazione e illuminazione, le siepi di rosmarino e altre piante mediterranee, ha messo a dimora nuove piante e seminato il prato verde. Inspiegabilmente, però, il cantiere è chiuso da mesi e nessuno si è preso cura delle nuove piante, con il risultato che il prato e diverse piante giovani si sono seccate. Attualmente, inoltre, il terreno è invaso da diversi esemplari di piante che sembrano essere datura stramonium, specie estremamente tossica e velenosa.

Nonostante ciò, dall’assessorato al Verde pubblico annunciano imminente apertura del giardino: siamo sicuri che sia una buona idea, o piuttosto non sia meglio verificare e analizzare le piante infestanti per escludere che sia realmente la specie conosciuta anche come erba del diavolo? Siamo sicuri non sia meglio ripulire lo spazio verde con un diserbo ad hoc per evitare che la pianta prosegua con la sua azione infestante?”