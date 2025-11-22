Cagliari-Genoa 3-3, Caprile regala il pareggio al Genoa e Pisacane non sa più vincere.La Unipol Domus rimane un tabù: il giorno dopo l’arrivo degli americani in società il Cagliari va sotto due volte ma riesce a ribaltare la gara con una splendida doppietta di Borrelli e un gran gol di Esposito. Ma non basta: una clamorosa papera di Caporile nel finale fa godere De Rossi. Un match pirotecnico, pieno di colpi di scena dall’inizio alla fine. Il Cagliari va a sprazzi, gioca con le fiammate, e trova un grandissimo Borrelli autore di due gol davvero pregevoli. Esposito firma il sorpasso e al Genoa viene annullato un bel gol di Colombo per fuorigioco di Ekuban. Il Cagliari non affonda e Pisacane vede bene di togliere dal campo i due goleador per puntare sugli evanescenti Pavoletti e Luvumbo, ancora lontano dalla forma migliore. E a pochi minuti dalla fine arriva il patatrack: Caprile sbaglia tutto e il pallone su un lancio innocuo gli rimbalza davanti e lo beffa con un rarissimo pallonetto. Nel finale il Genoa finisce in dieci ma il Cagliari non ne approfitta. E adesso il calendario si fa duro per una squadra che dall’infortunio di Belotti non vince più.