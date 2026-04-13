Il BFlat Jazz Club, da anni punto di riferimento per la musica dal vivo in Sardegna e palcoscenico che ha ospitato artisti di rilievo internazionale, presenta uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione: il concerto di Francesco Buzzurro con il suo live “One Man Band”.

Definito dal Maestro Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta”, Buzzurro è oggi tra i chitarristi più apprezzati a livello internazionale, grazie a uno stile unico che trasforma la chitarra in una vera orchestra.

Nato a Taormina, si è formato al Conservatorio con una solida preparazione classica, perfezionandosi successivamente nel jazz e nell’improvvisazione. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana e internazionale, sviluppando un linguaggio personale capace di coniugare virtuosismo tecnico ed espressività. La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi nei principali festival e teatri in Italia e all’esteroottenendo ampi consensi di pubblico e critica.

Il concerto propone un raffinato viaggio musicale tra generi e suggestioni, in cui musica classica, jazz e tradizione popolare si fondono in modo originale. In scaletta, celebri brani di George Gershwin, Chick Corea, Django Reinhardt e Antônio Carlos Jobim, reinterpretati con arrangiamenti personali, insieme a composizioni tratte dal suo ultimo album “Il Quinto Elemento”.

Grazie a una tecnica impeccabile di matrice classica, unita a unaprofonda conoscenza dell’improvvisazione jazz, Francesco Buzzurro è oggi considerato un punto di riferimento assoluto per la chitarra acustica contemporanea, capace di superare i confini tra i generi e rendere accessibile un linguaggio musicale complesso e raffinato.

Tra i principali riconoscimenti:

* votato dalla rivista _Musica Jazz_ come uno dei più talentuosi chitarristi internazionali

* eletto “Miglior chitarrista jazz” dai lettori di Guitar Player Magazine

* riconosciuto “Miglior chitarrista europeo” dalla Borsa Internazionale della Cultura di Friburgo

Il concerto si inserisce nella programmazione del BFlat Jazz Club, realtà che negli anni si è affermata come uno dei principali hub culturali della città di Cagliari, capace di coniugare qualità artistica, continuità progettuale e apertura ai linguaggi musicali contemporanei. Il club ha ospitato numerosi artisti di fama nazionale e internazionale, contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura jazz e delle musiche d’autore nel territorio e consolidando il

proprio ruolo come spazio di riferimento per il pubblico e per la scena musicale.

Una serata di grande musica, tecnica e sensibilità, che promette di coinvolgere appassionati e pubblico trasversale in un’esperienza sonora unica.