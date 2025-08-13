FIORIERA O ” PATTUMIERA” ? Accade anche questo in pieno Centro Storico, nel Corso Vittorio Emanuele a Cagliari !!!

I netturbini ? Chi sono ? ” GUARDA E …… PASSA !!!

Nel Corso Vittorio Emanuele a Cagliari, da Via Caprera a Viale Merello il degrado è totale. Strisce pedonali ormai color ” asfalto” (?),marciapiede dissestato ( puoi giocarrci a ……PINCAREDDU !!!) , monopattini e Rider che sbucano contromano mancoteloaspetti sulla stradama soprattutto sul marciapiede, buste d’immondezza lasciate nottetempo dai soliti ( perchè lo fanno si può dire tutti i giorni i clienti degli affittacamereabusivi), ma i controlli non esistono e chi deve controllare …. TIRA DRITTO !!! Ma la più classica e scandalosa è la FIORIERA che sta al centro del vecchio Corso, che ho immortalato proprio ieri ma che è così da …. SEMPRE. Che dire oltre ? Che fare ? Vedete voi se potete dare una risposta o un consiglio.

Grazie

Marcello Roberto Marchi